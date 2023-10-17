اخبار الرياضه

"كاميرات في الحمام؟".. رئيس الرابطة الإسبانية يرد على حارس أتليتكو بلباو

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

رد خافيير تيباس، رئيس رابطة على تصريحات أوناي سيمون، حارس مرمى أتليتكو بلباو بشأن انتهاك خصوصية اللاعبين.

وفقا إلى صحيفة "as" الإسبانية، أشار حارس أتليتكو بلباو إلى أنه ينتظر أن يتم تركيب كاميرات في دورات المياه.

قال تيباس: "كاميرات في الحمام؟ المسابقة تحترم خصوصية لاعبي كرة القدم".

أضاف: "أعتقد أن اللاعبين تميل في بعض المواقف إلى المبالغة، يتم الحفاظ على الخصوصية كثيرًا".

اختتم: "سيتم استشارة الجهاز الفني واللاعبين قبل عرض أي صورة على شاشة التلفزيون".

وصف الصورة: خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الاسباني

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا