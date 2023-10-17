شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات صداع في رأس العشري قبل مواجهة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت الغيابات صفوف الاتحاد السكندري قبل مواجهة بلدية المحلة في الجولة الرابعة من دورى نايل، حيث تأكد غياب سيف تقا مدافع الفريق بالإضافة إلى أحمد الشيخ وعمر صلاح، فيما يثار الغموض حول موقف مورو ساليفو ومحمود شبانة.

ويبحث العشري عن بدائل هذه الغيابات في مباراة بلدية المحلة والتي يبحث من خلالها عن الفوز والعودة لسكة الانتصارات بعد فوز وتعادل وهزيمة في الجولات الثلاثة الأولى.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع بلدية المحلة، يوم السبت المقبل، على استاد المحلة، في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز. ويحتل الفريق المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز على سيراميكا كليوباترا وتعادل مع الجونة بهدفين لكل فريق.

وطلب طارق العشرى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد الصاوي، موافاته بتطورات إصابة مدافع الفريق الأخضر سيف تقا، الذى أكد غيابه لبضعة أسابيع عن الفريق للإصابة في العضلة الأمامية.

ويعتبر تقا من اللاعبين المميزين في قلب الدفاع، وكان العشري يعول على خدماته مع الفريق في الموسم الجديد، لكن الإصابة أربكت حسابات الجهاز الفني.

واستقر مسئولو الاتحاد السكندري على ارتداء الزى الجديد للفريق بداية من مباراة البلدية المقبلة، في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

اقترب مورو ساليفو، لاعب الاتحاد السكندري، من المشاركة فى تشكيل فريقه الأساسي أمام بلدية المحلة، فى الجولة الرابعة بمسابقة دوري نايل، والتى يأمل فيها الاتحاد فى العودة لسكة الانتصارات وتحسين موقعه فى جدول الترتيب.

وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الخلفية، ومن المنتظر أن يدفع به طارق العشري أساسيا فى لقاء البلدية المقبل، والتى يسعى من خلاله زعيم الثغر للفوز واستعادة نغمة الانتصارات.