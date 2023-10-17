شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن طريقة دخول وخروج الخيمة الانتخابية ويفتح أبوابه الـ7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البناني، أن جميع بوابات النادي وعددها 7 بوابات كلها ستكون مفتوحة لدخول الأعضاء يوم الجمعة المقبل، لحضور الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأوضحت اللجنة أن دخول الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبورجيلة سيكون من ثلاث بوابات من اتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة منعا للتزاحم.