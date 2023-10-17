شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن غلق مقر النادى فى الثامنة مساء الخميس استعدادًا لاستقبال الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البنانى، غلق مقر النادي، فى الثامنة مساء يوم الخميس، فى إطار التجهيز لإقامة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية في التاسعة صباح يوم الجمعة المقبل.

وتفتح جميع بوابات النادي وعددها 7 بوابات لدخول الأعضاء يوم الجمعة، لحضور الجمعية العمومية، وأوضحت اللجنة أن دخول الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبورجيلة سيكون من ثلاث بوابات من اتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة منعا للتزاحم.