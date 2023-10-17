شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17 / 10 / 2023 العديد من الأحداث الهامة، في مقدمتها وصول بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة عقب انتهاء معسكر الإمارات.

اتحاد الكرة يكشف عن جلسة مرتقبة مع فيتوريا لمناقشة الاستعداد لأمم أفريقيا

قال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن منتخب مصر قدم مباراة كبيرة أمام منتخب الجزائر ضمن المباريات الودية استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026، وكأس الأمم الإفريقية 2024 ، مُشيراً إلى أن الفراعنة ظهروا بشكل قوي خلال المباراة التى اُقيمت أمس بالإمارات وانتهت بالتعادل 1-1.

مصر تفوز بتنظيم البطولة الأفريقية للمواى تاى فى فبراير المقبل

أعلن محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري، ونائب رئيس اتحاد البحر الأبيض المتوسط للمواي تاي عن فوز مصر بتنظيم البطولة الأفريقية للمواي تاي.

جاء ذلك خلال اجتماع محمد إبراهيم مع استيفان فوكس الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي وإدريس الهلالي نائب رئيس الإتحاد الدولي في انطاليا بتركيا لمناقشة عدد من ملفات الدول المتقدمة لاستضافة البطولة الأفريقية.

مصر تشارك فى بطولة العالم للجولف كروكيه فوق الخمسين بأستراليا

قال الدكتور محمد رسلان رئيس الاتحاد المصري للكروكيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي إن مصر تشارك في بطولة العالم للجولف كروكية فوق الخمسين المقامة في استراليا حتى 21 أكتوبر الجاري.

وأضاف رسلان أن مصر يمثلها في بطولة العالم للجولف كروكية فوق الخمسين أربعة لاعبين وهم لأحمد المهدي بطل العالم في نسخة 2015 وياسر فتحي وصيف نسخة بطولة العالم فوق الخمسين في 2019 و اللاعب الدولي عمر فهمي و اللاعب المخضرم محمد أبوالنور.

العلاج الطبيعى آخر مرحلة فى تأهيل السولية ومتولى فى الأهلى

يخوض عمرو السولية ومحمود متولى لاعبا النادى الاهلى المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى الموضوع لهم للتخلص من الإصابة ، حيث تشمل هذه المرحلة علاج طبيعى مكثف لاستعادة الجاهزية البدنية مرة أخرى.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى إن الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي يؤديان مرحلة جديدة من ‏برنامج العلاج الطبيعي المخصص لكل منهما.‏

تحسن فى حالة كريم فؤاد وموعد عودته لتدريبات الأهلى

يخوض كريم فؤاد لاعب النادى الاهلى المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى والعلاج الطبيعي الذي يؤديه على هامش ‏تدريبات المارد الأحمر على ستاد مختار التتش بالجزيرة.‏

وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلى، عن أن اللاعب خضع لإجراء أشعة خلال الساعات الماضية، وجاءت نتيجتها مطمئنة ‏للغاية.‏

تصنيف الاسكواش.. على فرج ونور الشربينى فى الصدارة ورقم قياسى لـ أمينة عرفى

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن التصنيف العالمي الجديد خلال شهر أكتوبر الجاري، وحافظ الثنائي، علي فرج ونور الشربيني على صدارة التصنيف.

فيما حققت البطلة الصاعدة أمينة عرفي رقماً قياسياً لتتخطى الرقم السابق لنور الشربيني بعد دخول عرفي قائمة التوب 20 في عمر 16 سنة لتكون أصغر لاعبة على الاطلاق تصل لهذا التصنيف في هذا السن، حيث كانت نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً، والتي كانت تبلغ من العمر 17 عاماً عندما حققت هذا الإنجاز المثير للإعجاب.

وصول بعثة منتخب مصر للقاهرة بعد خوض وديتى زامبيا والجزائر بالإمارات

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا الي القاهرة قادمة من الإمارات بعد خوض وديتين أمام زامبيا و الجزائر ، حيث فاز المنتخب بهدف في المباراة الأولى أمام زامبيا و تعادل مع منتخب الجزائر بعد أن خاض المباراة من الدقيقة ٣٥ بعشرة لاعبين بعد طرد محمد هاني .

السكة الحديد يخطف التعادل من طنطا في الجولة الرابعة من الدوري

انتهى لقاء طنطا والسكة الحديد بتعادل الفريقين 1/1 في المباراة المقامة علي ملعب طنطا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين، تقدم طنطا عن طريق محمد عاطف في الدقيقة 50 ، وفي الدقيقة 97 يحرز مدافع طنطا هدف بالخطأ في مرماه ليحصد الفريق البحرواى النقطة الخامسة في جدول الترتيب، بينما يرتفع رصيد السكة الحديد عند النقطة 6 .

القناة يهزم دكرنس بهدفين نظيفين ويرتقى للمركز الثالث بدورى المحترفين

نجح القناة في مواصلة عروضه القوية بالفوز على دكرنس بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما بإستاد هيئة قناة السويس ضمن فاعليات الجولة الرابعة لمسابقة دورى القسم الثانى أ .

تقدم اكرم عبد ربه للقناة بالهدف الأول ، وأضاف سايكو الهدف الثانى من ركلة جزاء في الدقيقة 92 من عمر اللقاء ، ليرتفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث للدورى ، بينما تجمد رصيد دكرنس عند 4 نقاط في المركز الـ15

لافيينا يقلب تأخره بهدفين لفوز بثلاثية أمام بتروجت ويخطف صدارة دورى المحترفين

انتهت مباراة بتروجت ولافيينا بفوز لافيينا بثلاثة اهداف مقابل هدفين في المباراة المقامة بين الفريقين علي ملعب الاسيوطي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين، ليتصدر لافيينا جدول الترتيب برصيد 10 نقاط بينما يتجمد رصيد بتروجت عن النقطة 9.

أبو قير للأسمدة يتعادل مع وادى دجلة بهدف لمثله بدورى المحترفين

نجح أبو قير للأسمدة في فرض التعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام وادى دجلة في المباراة التي أقيمت بملعبه ضمن فاعليات الجولة الرابعة لدورى الممتاز أ .

تقدم محمود الدياسطى لوادى دجلة في الدقيقة 44 من عمر اللقاء ، واستطاع محمود اجوجو في تحقيق التعادل لأبوقير في منتصف الشوط الثانى ، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ، ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 4 نقاط في المركز 14 ، بينما رفع دجلة رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن.

جاهزية ثنائى الإسماعيلى لمواجهة فاركو بدورى نايل

ينتظم الثنائى عماد حمدى وأبو بكر حمزة الجمل لاعبا النادى الاسماعيلى في التدريبات الجماعية للدراويش استعداداً لمواجهة فاركو بالدوري.

ونفذ عماد حمدى برنامج تأهيلى للتعافى من شد العضلة الخلفية والذى تسبب في غيابه عن مباراة الاهلى الأخيرة التي خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصبح جاهز للظهور مع الدراويش في مباراة فاركو.

الزمالك يخطر اللاعبين الدوليين بالانتظام في التدريبات غداً

أخطر مسئولو نادى الزمالك اللاعبين الدوليين بالانتظام في التدريبات الجماعية صباح غداً الأربعاء استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دورى نايل.

وأبلغ مسئولو القلعة البيضاء،الثلاثى الدولى أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح ومحمد صبحى بالانتظام في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض غداً الأربعاء،خاصة بعد وصولهم مع بعثة المنتخب الوطنى العائدة من الإمارات عصر اليوم.

بيريرا يشيد بحكام دورى المحترفين فى التقييم الشهرى

أشاد البرتغالي فيتوري بيريرا بحكام دورى المحترفين خلال ألأسابيع الثلاثة الأولى من الدورى، في اجتماعه أمس الاثنين مع حكام ومساعدي القسم الثاني الأول "دورى المحترفين".

وأبدى فيتور بيريرا رضاه عن المستوى الذى ظهر عليه الحكام في الجولات الأولى من المسابقة، وأكد أن تطور المستوى سيصب في صالح الحكام في نهاية هذا الموسم، في ظل اعتماد نظام التصنيف.

الزمالك يهزم الشمس فى عاشر جولات دورى محترفى اليد

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الشمس بنتيجة 43/27 فى إطار الجولة العاشرة بدورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2023/2024.

ويصل فريق كرة اليد بنادى الزمالك بهذه النتيجة إلى النقطة 26 فى جدول ترتيب المسابقة للموسم الحالى.

منتخب النسائية تحت 20 سنة يواجه الكونغو فى نوفمبر المقبل رسميا

تلقى اتحاد الكرة المصري اخطارا من نظيره الأفريقي، بتحديد الفترة من 12 إلى 20 أكتوبر المقبل موعدا لمباراتى منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة بقيادة محمد كمال، أمام الكونغو في الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

خالد جلال يعتمد لائحة المكافآت فى فاركو قبل مواجهة الإسماعيلي

اعتمد خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو، لائحة المكافآت الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهته الأولى مع الفريق ضد الإسماعيلي الأحد المقبل، وأبدى جلال رضاه عن اللائحة المالية للفريق ووعد اللاعبين بتحقيق كافة مطالبهم حال تحسن النتائج.

غزل المحلة يهزم WE بهدفى يحيي والأخميمى ويصعد لوصافة دورى المحترفين

نجح فريق غزل المحلة في مواصلة انتصاراته بالفوز على نظيره WE بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد السلام الدولي في ختام مباريات الجولة الرابعة بدورى القسم الثانى أ .

تقدم عبده يحيي بالهدف الأول في الدقيقة 50 ، وأضاف البديل خالد الأخميمى الهدف الثانى في الدقيقة 88 من عمر اللقاء ، ليرتفع رصيد المحلة إلى 10 نقاط في وصافة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن لافيينا المتصدر ، بينما تجمد رصيد WE عند 6 نقاط في المركز السادس .