شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكثف استعداداته لمواجهة فاركو بالتدريب على فترتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه في الخامسة مساء اليوم علي الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس لمدة 24 ساعة، ويستعد الإسماعيلي لملاقاة فاركو يوم الأحد المقبل الموافق 22 من الشهر الجاري.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي مرانه غدا على فترتين في السابعة صباحا والخامسة مساء، وقسم الجهاز الفني الفريق إلى مجموعات وأدت كل مجموعة تدريبات بدنية متنوعة و تدريبات ركض سريع أعقبها مجموعة من التدريبات التكتيكية وأنهى المران بتقسيمة قوية في وسط الملعب.

وفي ذات السياق خاض الرباعي محمد فوزي وكمال السيد وعبد الله جمال ومحمد عبد الفتاح تدريبات قوية تحت قيادة مصطفى كمال مدرب حراس المرمى.

شهد المران حضور أحمد عبد الرحمن و محمد جمال أعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وعلي أبو جريشة رئيس قطاع الكرة وعماد سليمان المشرف العام على الكرة و قام الرباعي بزيارة الملعب الفرعي الذي تم الانتهاء من تطويره باستخدام أجود أنواع النجيل الصناعي.