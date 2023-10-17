شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم البنك فى عاشر جولات دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلي على نظيره البنك الأهلى بنتيجة 38/24، فى إطار الجولة العاشرة بدورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2023/2024.

ويواصل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى تصدره لجدول ترتيب دورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024 برصيد30 نقطة، محققاً العلامة الكاملة بالفوز فى10 جولات حتى الآن.

فيما تقام الجولة الحادية عشرة الجمعة المقبل بلقاءات بين كل من: الأهلى مع سبورتنج والبنك الأهلى مع هليوبوليس والجزيرة مع طلائع الجيش والترسانة مع الطيران والأولمبى مع الزمالك وأصحاب الجياد مع الزهور والشمس مع المعادى والعبور مع سموحة.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.