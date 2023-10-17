شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 17 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 17 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها تحسن حالة كريم فؤاد لاعب الفريق، وانتظام السباعى الدولى فى مران اليوم، استعدادا لمواجهة سيمبا التنزانى فى بطولة دوري السوبر الأفريقى لكرة القدم.

تحسن فى حالة كريم فؤاد وموعد عودته لتدريبات الأهلى

يخوض كريم فؤاد لاعب النادى الاهلى المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى والعلاج الطبيعي الذي يؤديه على هامش ‏تدريبات المارد الأحمر على ستاد مختار التتش بالجزيرة.‏

العلاج الطبيعى آخر مرحلة فى تأهيل السولية ومتولى فى الأهلى

يخوض عمرو السولية ومحمود متولى لاعبا النادى الاهلى المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى الموضوع لهم للتخلص من الإصابة ، حيث تشمل هذه المرحلة علاج طبيعى مكثف لإستعادة الجاهزية البدنية مرة أخري.

سباعى الأهلى الدولي ينتظم فى المران اليوم.. وكولر يحدد البرنامج الاستشفائى

ينتظم سباعي الأهلي الدولي، محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد حسن كوكا وحسين الشحات، في تدريبات الفريق الأحمر مساء اليوم الثلاثاء قبل السفر إلى تنزانيا عصر غدا لمواجهة سيمبا التنزاني في بطولة دوري السوبر الإفريقي .

كولر يراقب على معلول فى ودية تونس أمام اليابان

يراقب السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى لاعبه التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق الذى يخوض مباراة ودية مع منتخب بلاده اليوم أمام اليابان.

أحمد ناجي: محمد الشناوى أفضل حارس فى أفريقيا منذ 5 سنوات

قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق والمشرف العام على حراس مرمي قطاع الناشئين بالأهلي، أن محمد الشناوي هو الأفضل فى مصر وإفريقيا الوقت الحالي، وكان يستحق الرهان عليه من وقت طويل.