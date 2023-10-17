دورة طوكيو: فريتز يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بنجاح

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : استهل الأميركي تايلور فريتز حملة الدفاع عن لقبه في دورة اليابان المفتوحة لكرة المضرب في طوكيو الثلاثاء بفوزه على البريطاني كاميرون نوريس 6 4 و6 3 ضمن منافسات الدور الاول.

ورغم برنامجه المزدحم بالمشاركات هذا الموسم، الا انّ فريتز خفّف من وتيرته منذ بطولة الولايات المتحدة المفتوحة ليشارك فقط في كأس ليفر وبطولة شنغهاي للماسترز.

وقال فريتز، المصنف الأول في طوكيو "بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، أعتقد أنني لعبت أكبر عدد من المباريات مقارنة بأي لاعب آخر في الجولة".

وتابع "أشعر الآن بالاندفاع والجهوزية للعب".

ولحق بفريتز الى الدور الثاني مواطنه بن شلتون الفائز على الياباني تارو دانيال 3 6 و6 4 و7 6 (2/7).