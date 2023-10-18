عبدالله ظافر في قائمة الحكام الدولية بديلا عن الخضير 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حل الحكم عبدالله ظافر في القائمة الدولية بديلا عن الدولي تركي الخضير في القائمة التي تضم الحكام الدوليين للموسم الرياضي الحالي لعام 2023-2024، بعد 8 سنوات من تواجد الخضير في القائمة الدولية، حيث إن الظروف الصحية والسير في برنامج التأهيل الطبي للخضير عقب تعرضه لحادث سير في الموسم في ديسمبر 2021 أسهم في دخول الحكم عبدالله ظافر، لينضم إلى قائمة حكام الساحة الدوليين والمكونة من: محمد الهويش، فيصل البلوي، شكري الحنفوش، سامي الجريس، ماجد الشمراني، وخالد الطريس.

بينما شهدت قائمة الحكام المساعدين اسم كل من: محمد العبكري، عمر الجمل، عبد الرحيم الشمري، سعد السبيعي، إبراهيم الدخيل، ياسر السلطان، فيصل القحطاني، هشام الرفاعي، وخلف الشمري.

وتضم قائمة حكام الفيديو: محمد الهويش، سامي الجريس، فيصل البلوي، ماجد الشمراني، خالد الطريس، وعبد الله الشهري.

يشار إلى أن تركي الخضير يتولى منذ الموسم الماضي مهامه كحكم في تقنية الـ VAR.