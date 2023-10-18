شكرا لقرائتكم خبر انطلاق دورة الألعاب العالمية القتالية «الرياض 2023 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أنهت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية القتالية «الرياض 2023» استعداداتها لانطلاق المحفل العالمي الذي تستضيفه العاصمة الرياض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من 20 وحتى 30 أكتوبر الحالي، وتستعد الملاعب الخمسة في الأرينا السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية القتالية «الرياض 2023» استعداداتها لانطلاق المحفل العالمي الذي تستضيفه العاصمة الرياض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من 20 وحتى 30 أكتوبر الحالي، وتستعد الملاعب الخمسة في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، لاستضافة منافسات الدورة التي تعود مرة أخرى بعد 10 أعوام من التوقف، حيث سبق وأن أقيمت في نسختيها السابقتين الأولى في العاصمة الصينية بكين 2010، والنسخة الثانية في مدينة سان بيترسبيرج الروسية عام 2013. ومنذ توقيع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، عقد استضافة الرياض لدورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023م، مع رئيس رابطة الاتحادات الدولية (GAISF) إيفو فيراني، قبل 542 يوما، وتحديدا في 24 أبريل 2022، بدأت التحضيرات لاستضافة الدورة، لتقديم نسخة مميزة ومختلفة عن النسخ الماضية من الدورة.

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق دورة الألعاب العالمية القتالية «الرياض 2023 » لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.