الأرقام القياسية تلاحق رونالدو مع البرتغال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين يقترب قائد البرتغال والنصر السعودي كريستيانو رونالدو من العمر 39 عاما- إلا أن الأرقام القياسية لاتزال تلاحقه .

ولكن الأرقام التي حققها، منذ بداية العام الجاري ومنذ وصوله إلى سن الثلاثين، خرافية.

فاللاعب الذي قاد بلاده للتأهل إلى «يورو 2024» وسجل 5 أهداف آخر 3 لقاءات له بقميص منتخب «برازيل أوروبا» هز مرمى الخصوم 40 مرة خلال العام الجاري حتى الآن، متفوقا على هدافين ونجوم يصغرونه سنا بأكثر من 15 عاما.

ومنذ وصوله سن الثلاثين سجل «صاروخ ماديرا» 397 هدفا بينها 75 دوليا.

والحصيلة الدولية لرونالدو (الهداف التاريخي لكرة القدم بـ127 هدفا) تتفوق على أكثر من أي لاعب سجل في أي عمر لكل دول العالم.

أهداف رونالدو منذ وصوله سن الثلاثين:

في سن الثلاثين: 58 هدفا.

في سن 31: 54 هدفا.

في سن 32: 53 هدفا.

في سن 33: 49 هدفا.

في سن 34: 45 هدفا.

في سن 35: 40 هدفا.

في سن 36: 41 هدفا.

في سن 37: 17 هدفا.

في سن 38: 37 هدفا.

سجل الدون أهدفا أكثر من: