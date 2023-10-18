الأخضر يخسر ودية مالي بثلاثية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خسر منتخب السعودية أمام نظيره المالي بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب بورتيماو، مساء أمس، في ختام معسكر الأخضر الذي أقيم بالبرتغال.

سجل للأخضر السعودي سالم الدوسري في الدقيقة 58، بينما حملت ثلاثية مالي توقيع موسى دومبيا (ق15)، هماري تراوري (ق42)، ولاسين سينايوكو (ق71).

وهذه هي الخسارة الثالثة للأخضر منذ تولي الإيطالي روبرتو مانشيني تدريب السعودية، بالإضافة إلى تعادل وحيد من أصل 4 مباريات.

عانى المنتخب السعودي طوال الشوط الأول على جميع المستويات، الفردية والجماعية والخططية، ولم يستطع لاعبوه مجاراة مالي في هذا الشوط.

حاول لاعبو الأخضر السعودي اكتساب الثقة، من خلال فاصل من التمريرات لكن دون محاولات لاختراق دفاع مالي.

في الدقيقة 15، استلم موسى دوميبا الكرة جهة اليمين، وتوغل داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية سكنت شباك العويس.

لم يستطع لاعبو المنتخب السعودي الوصول إلى مرمى منتخب مالي طوال الـ30 دقيقة الأولى من عمر المباراة.

عند الدقيقة 42، نجح الظهير هماري تراوري، في الاختراق من عمق الدفاع السعودي، وانطلق بالكرة، وسدد كرة صاروخية أخذت يد العويس، وأكملت طريقها إلى داخل شباك الأخضر، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب مالي بثنائية نظيفة.

مع بداية الشوط الثاني، حافظ منتخب مالي على تفوقه الميداني، لكن اللعب ظل منحصرا في وسط الملعب.

وفي أول هجمة سعودية، في الدقيقة 58، سيطر سالم الدوسري على الكرة جهة اليسار، ودخل إلى عمق الملعب، ثم سدد كرة قوية، مسجلا هدف تقليص الفارق للمنتخب السعودي.

وعاد لاعبو منتخب مالي في الدقيقة 71، لإضافة الهدف الثالث، بعد خطأ دفاعي في التمركز، حيث وصلت الكرة إلى لاسين سينايوكو الذي انفرد بالعويس وسجل الهدف.

وواصل دفاع المنتخب السعودي ارتكاب الأخطاء، وانفرد موسى دومبيا مهاجم مالي من وسط الملعب، ووضع الكرة من فوق العويس، لكنها ارتدت من القائم الأيمن، وضاعت فرصة الهدف الرابع، لتنتهي المباراة بخسارة الأخضر (1-3).