شكرا لقرائتكم خبر منتدى الشرق الأوسط يعزز دور الرياضة في إرساء قيم السلام العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدشن وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي، عند التاسعة من صباح اليوم منتدى الشرق الأوسط للرياضة والسلام، الذي تنظمه منظمة الرياضة والسلام، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، للمرة الأولى في تاريخها، على مدى يومين في قصر الثقافة في حي السفارات بمدينة الرياض، بحضور أمير موناكو آلبرت الثاني.

ويهدف المنتدى الذي يقام بعنوان (الرياضة مفتاح السلام)، إلى تعزيز دور الرياضة كقناة لنشر القيم والمواقف والسلوكيات الإيجابية التي تؤدي إلى إرساء قيم السلام العالمي، وذلك لما تتمتع به الرياضة من قوة وتأثير كأداة اتصالية عالمية ولغة يتحدثها الجميع، بمشاركة نخبة رياضيي العالم ورجال المال والأعمال وشخصيات علمية ومسؤولي منظمات غير ربحية من مختلف دول العالم وشركات رياضية ووكالات تابعة للأمم المتحدة.

وعقب نهاية الجلسات، سيتم توزيع الجوائز السنوية لمنظمة الرياضة والسلام، بمشاركة عدد من النجوم العالميين، أبرزهم، ديديه دروجبا، وساديو ماني. يذكر أن منظمة الرياضة والسلام تأسست عام 2007م بواسطة رئيسها نجم الخماسي الحديث الأولمبي والعالمي جويل بوزو، وتحت الرعاية السامية لأمير موناكو ألبرت الثاني، وهو حلقة وصل بين المنظمات الخيرية في العالم والمنظمات الرياضية بمختلف أنواعها كاللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة البارالمبية الدولية، واللجان الأولمبية والبارالمبية الوطنية، والاتحادات الرياضية.

يذكر، أن جميع مؤتمرات المنتدى الدولي للرياضة والسلام، أقيمت بإمارة موناكو بداية من المؤتمر الأول عام 2008م، باستثناء عام 2012م في سوتشي الروسية، وعام 2018م في جزيرة رودس اليونانية.

أبرز المحاور والمتحدثين

محور رؤية المملكة 2030 في شقها الرياضي.

المتحدثون:

نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي.

مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء العريفي.

الرئيس التنفيذي لبوابة الدرعية السيد جيري إنزيريلو.

جلسة المساواة بين الجنسين في الرياضة

المتحدثون:

مستشار نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأميرة دليل بنت نهار.

نائب رئيس الاتحاد السعودي للدراجات أسماء الجاسر.

مسؤول الاتحاد الدولي للسيارات والدراجات النارية كزافييه مالينفر.

عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية الأمير خالد بن الوليد.

دور كرة القدم في تحقيق التعايش

المتحدثون: