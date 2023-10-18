شكرا لقرائتكم خبر 10 من نجوم العالم ماركة مسجلة في دورتموند الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبح دورتموند بمثابة مدرسة إخراج النجوم الألمع في سماء الكرة الأوروبية في السنوات القليلة الماضية، لدرجة أنك يمكن أن تجد واحدا على الأقل من لاعبيه السابقين في كل فريق من الفرق الكبرى في كرة القدم الأوروبية.

ويبدو أن مدرسة بوروسيا دورتموند تفوقت بأميال على مدارس كروية أخرى كانت هي المسيطرة في الماضي، مثل مدرسة أياكس الهولندي الذي كان مفرخة معظم النجوم لسنوات طوال.

في السطور التالية، أبرز خريجي مدرسة بوروسيا دورتموند لصقل وتلميع النجوم، ومسيرتهم الحالية في عالم كرة القدم بحسب شبكة «جول» العالمي.

عبدو ديالو

العربي القطري

انضم السنغالي الدولي إلى دورتموند في صيف 2018 قادما من فريق ماينتس، ومع ذلك، فقد لعب في «سيجنال إيدونا بارك» لموسم واحد فقط (2018-19) قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في عام 2019، لكن ورغم استمراره في «حديقة الأمراء» حتى 2023، إلا أن مسيرته لم تنطلق كما ينبغي قبل الانتقال إلى العربي القطري.

إلكاي جوندوجان

برشلونة

كان لاعب خط الوسط الألماني جزءا لا يتجزأ من دورتموند من 2011 إلى 2016، حيث فاز معه بثلاثة ألقاب، الدوري الألماني (2011-12)، وكأس ألمانيا (2011-12)، والسوبر الألماني (2013).

جوندوجان شارك في 157 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق الألماني وأحرز من خلالها 15 هدفا، وفي صيف عام 2016 تم بيع لاعب الوسط الألماني لفريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ليقضى الفترة الأكثر ازدهارا في مسيرته، والتي انتهت في صيف 2023 بانضمامه مجانا إلى برشلونة الإسباني.

بيير إيميريك أوباميانج

مارسيليا

انضم نجم الجابون إلى دورتموند من ميلان عام 2013 وحقق نجاحا كبيرا مع مشجعي نادي الأصفر والأسود، ولعب المهاجم السريع لمدة أربعة مواسم ونصف في ألمانيا، وخلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017-18، تم بيع أوباميانج إلى آرسنال.

فاز أوباميانج بثلاثة ألقاب خلال فترة وجوده مع النادي، حيث حقق لقب الكأس موسم 2016-2017، فيما حقق كأس السوبر في عامي 2013 و2014. وشارك الدولي الجابوني مع فريق بوروسيا دورتموند في 213 مباراة سجل خلالها 141 هدفا.

وفي يناير 2022، وبعد أزمة عاصفة مع ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، فسخ «الجانرز» عقد أوباميانج لينتقل بالمجان إلى برشلونة، وبعد تألقه المذهل في «كامب نو» رحل إلى تشيلسي الإنجليزي بعد 6 أشهر فقط.

موسم أوباميانج الوحيد مع تشيلسي كان مخيبا، ليرحل الجابوني إلى مارسيليا الفرنسي، حيث يتألق في «ليج 1» وتمكن من تسجيل 5 أهداف في 12 مباراة.

جود بيلينجهام

ريال مدريد

يعيش الإنجليزي جود بيلينجهام الحلم حاليا رفقة ريال مدريد الذي انضم إليه قادما من بوروسيا دورتموند في صيف 2023 في صفقة بلغت قيمتها 103 ملايين يورو.

بيلينجهام قضى ثلاثة مواسم في ملعب «سيجنال إيدونا بارك» الذي انضم إليه قادما من برمنجهام سيتي الإنجليزي في صيف 2020. أسلوب لعب بيلينجهام تطور بشكل مذهل في بوروسيا دورتموند، ليصبح لاعب الوسط المثالي لكرة القدم الحالية، وحقق لقبا واحدا مع «الأصفر والأسود» وهو كأس ألمانيا لموسم 2020-2021. والآن، ربما لا حديث في أوساط الكرة العالمية سوى عن بيلينجهام الذي أصبح تألقه في كل مباراة مع ريال مدريد حدثا عاديا، لدرجة أن لاعب الوسط سجل 10 أهداف في أول 11 مباراة بالقميص الملكي.

عثمان ديمبيلي

باريس سان جيرمان

انضم الجناح الفرنسي إلى فريق «البوندسليجا» في عام 2016 من رين، ومع ذلك، فقد أمضى موسما واحدا فقط في النادي، حيث سجل 10 أهداف في 50 مباراة وفاز بلقب كأس ألمانيا 2016-17.

سرعته الفائقة وقدرته على المراوغة جعلت برشلونة يشتريه في صيف 2017 في صفقة قياسية للنادي الألماني تجاوزت 140 مليون يورو.

لكن وبعد ست سنوات في برشلونة، شهدت معاناته مع الإصابات وتذبذب المستوى، انتقل ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023، ليبدأ نقطة جديدة في مسيرته.

هنريك مخيتاريان

إنتر

قضى الجناح الأرميني ثلاثة مواسم في دورتموند من 2013 إلى 2016، وفاز مخيتاريان بكأس السوبر الألماني في 2014 وسجل 41 هدفا في 140 مباراة، وقد أدى مستواه الرائع مع الأسود والأصفر إلى انتقاله لمانشستر يونايتد بصفقة كبرى في 2016.

لكن مسيرة مخيتاريان في «أولد ترافورد» لم تكن بأفضل ما يمكن، ليرحل بعد موسم ونصف إلى آرسنال في انتقال آخر لم يكتب له النجاح.

وفي صيف 2019 انتقال الأرميني إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة، ليقرر «الجيالوروسي» تحويلها إلى شراء عقد في صيف 2020.

وبعد موسمين من المستوى الجيد جدا رفقة «ذئاب العاصمة» انتقل مخيتاريان إلى إنتر، حيث يواصل تقديم أداء رائع في الدوري الإيطالي.

كريستيان بوليسيتش

ميلان

أحد المنتجات الأصلية لأكاديمية بوروسيا دورتموند، حيث ظهر كريستيان بوليسيتش لأول مرة مع الفريق في عام 2016 وظل لمدة ثلاثة مواسم.

وفاز بوليسيتش ببطولة واحدة فقط في المواسم الثلاثة التي قضاها في دورتموند، وهي كأس ألمانيا في موسم 2016-2017، وسجل 19 هدفا في 127 مباراة لعبها بجميع المسابقات.

تألق الأمريكي الصغير حينها لفت أنظار العديد من الأندية الكبرى، قبل أن ينجح تشيلسي الإنجليزي في الظفر بتوقيعه عام 2019.

والآن، يتألق بوليسيتش في النصف الثاني لمدينة ميلانو، حيث يقود «الروسونيري» إلى صدارة الدوري الإيطالي بفضل تألقه اللافت للأنظار بعد انضمامه إلى ميلان في صيف 2023، بعد مسيرة متذبذبة في «ستامفورد بريدج».

جادون سانشو

مانشستر يونايتد

انضم الجناح الإنجليزي إلى بوروسيا دورتموند في عام 2017 من أكاديمية مانشستر سيتي وقضى أربعة مواسم في النادي، وخلال الفترة التي قضاها في ألمانيا، فاز سانشو بلقبين، هما كأس ألمانيا موسم 2021-22 وكأس السوبر عام 2019. كما فاز بالعديد من الجوائز الفردية مثل هداف في الدوري الألماني لموسم 2020-21 وجائزة هدف الشهر في الدوري الألماني في فبراير 2019. وفي 137 مباراة للنادي على مدى أربع سنوات، سجل سانشو 50 هدفا، وبعد العديد من العروض المقدمة للاعب، كان مانشستر يونايتد هو الفريق الذي اشتراه أخيرا مقابل رسوم ضخمة قدرها 85 مليون يورو في صيف عام 2021. لكن مسيرة سانشو لم تنطلق كما ينبغي في «أولد ترافورد» حيث عانى من مشاكل جسدية ونفسية، ولم يتمكن من إيجاد أفضل مستوياته، قبل أن يدخل في أزمة كبرى مع الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، تهدد مسيرته مع «الشياطين الحمر» وسط تكهنات برحيله في يناير 2024.

أشرف حكيمي

باريس سان جيرمان

من المعروف أن المغربي أشرف حكيمي يعد من خريجي أكاديمية ريال مدريد الاسباني، لكنه قضى موسمين على سبيل الاعارة في سيجنال إيدونا بارك شكال مسيرته بالكامل.

حكيمي انتقل إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2018 بعقد إعارة لمدة موسمين، حيث كان يأمل ريال مدريد في استعادته بعد نهاية الاعارة ليقود الجبهة الدفاعية اليمنى مستقبلا.

لكن جاءت جائحة كورونا ليضطر ريال مدريد إلى بيع حكيمي إلى إنتر الايطالي في صيف ،2020 بعد عودته مباشرة من الاعارة، من أجل تخفيف العبء الاقتصادي الكبير الذي خلفته آثار الجائحة المدمرة.

وبعد موسم واحد تألق فيه حكيمي رفقة النيراتزوري انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة تقدر قيمتها الاجمالية بحوالي 70 مليون يورو، وها هو يواصل التألق حتى الان في حديقة األمراء.

عثمان ديمبيلي

باريس سان جيرمان

انضم الجناح الفرنسي إلى فريق البوندسليجا في عام 2016 من رين، ومع ذلك، فقد أمضى موسما واحدا فقط في النادي، حيث سجل 10 أهداف في 50 مباراة وفاز بلقب كأس ألمانيا .

17-2016 سرعته الفائقة وقدرته على المراوغة جعلت برشلونة يشتريه في صيف 2017 في صفقة قياسية للنادي الالماني تجاوزت 140 مليون يورو. لكن وبعد ست سنوات في برشلونة، شهدت معاناته مع الاصابات وتذبذب المستوى، انتقل ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان في صيف ،2023 ليبدأ نقطة جديدة في مسيرته.