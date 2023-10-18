منتخبنا الوطني يتأهل لدور المجموعات في تصفيات كأسي العالم وآسيا

المنامة - ياسر ابراهيم - حسم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات، بعد تعادله مع المنتخب السيرلانكي بهدف لكل منهما مساء الثلاثاء، في لقاء الإياب الذي جرى اليوم على ملعب اتحاد الكرة السيرلانكي ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027م.

ومنذ الوهلة الأولى اندفع المنتخب الوطني نحو الهجوم من أجل مباغتة أصحاب الضيافة بهدف السبق وهو ما تحقق بعد مضي أربع دقائق من صافرة البداية بواسطة النجم عبدالواسع المطري الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة العمليات واستقرت في الشباك السيرلانكية.

ومع إنطلاقة الشوط الثاني تحصل منتخب سري لانكا على ركلة جزاء لكن حارس المنتخب الوطني عبدالله السعدي تكفل بالتصدي لها.

وأجرى المدير الفني للمنتخب سكوب سلسلة من التغييرات لتنشيط صفوف المنتخب الوطني، بإشراك عمر الداحي وحمزة حنش ومحمد الداحي ووحيد الخياط بدلا عن عبدالواسع المطري ومحمد الطيري وأحمد ماهر وناصر محمدوه، ، وسجلت بعض المناوشات الهجومية أبرزها كرة ناصر محمدوه ورأسية الداحي خارج الخشبات الثلاث.

وفي الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي خطف المنتخب السيرلانكي هدف التعادل إثر كرة عرضية ارتقى لها اللاعب السري لانكي وحولها على يسار الحارس عبدالله السعدي لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وهي النتيجة التي منحت منتخبنا التأهل إلى الدور الثاني الذي يشهد توزيع المنتخبات إلى مجموعات ويشارك منتخبنا ضمن المجموعة التي تضم إلى جانبه الإمارات والبحرين، والنيبال.