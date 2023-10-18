اخبار الرياضه

دي ماريا يعلن موعد اعتزاله اللعب دولياً

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

كشف أنخيل دي ماريا لاعب نادي بنفيكا عبر برنامج "Todo Pasa" موعد اعتزاله اللعب دوليا، وتحدث عن علاقته بميسي.

وقال دي ماريا: "بطولة كوبا أمريكا المقبلة ستكون الاخيرة لي على المستوى الدولي والمنتخب الوطني".

وعن انضمامه إلى بنفيكا، أضاف: "عندما جئت إلى بنفيكا، أعطوني إمكانية الاستمرار في اللعب مع المنتخب الأرجنتيني وأريد أن أشارك في كوبا أمريكا، أفعل كل شيء لأكون قادرًا على البقاء في المنتخب حتى البطولة المقبلة".

وعن علاقته بـ ، اختتم دي ماريا: "لقد حققت كل شيء مع ليو، أخبرته في اليوم التالي من الفوز بكأس العالم: "الشيء الوحيد الذي أشعر بالامتنان به هو أنني تمكنت من اللعب معك، وأن أكون قادرًا على رؤيتك كل يوم".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا