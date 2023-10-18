دي ماريا يعلن موعد اعتزاله اللعب دولياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

كشف أنخيل دي ماريا لاعب نادي بنفيكا عبر برنامج "Todo Pasa" موعد اعتزاله اللعب دوليا، وتحدث عن علاقته بميسي.

وقال دي ماريا: "بطولة كوبا أمريكا المقبلة ستكون الاخيرة لي على المستوى الدولي والمنتخب الوطني".

وعن انضمامه إلى بنفيكا، أضاف: "عندما جئت إلى بنفيكا، أعطوني إمكانية الاستمرار في اللعب مع المنتخب الأرجنتيني وأريد أن أشارك في كوبا أمريكا، أفعل كل شيء لأكون قادرًا على البقاء في المنتخب حتى البطولة المقبلة".

وعن علاقته بـ ميسي، اختتم دي ماريا: "لقد حققت كل شيء مع ليو، أخبرته في اليوم التالي من الفوز بكأس العالم: "الشيء الوحيد الذي أشعر بالامتنان به هو أنني تمكنت من اللعب معك، وأن أكون قادرًا على رؤيتك كل يوم".