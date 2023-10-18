"إنجلترا وإيطاليا".. نتائج مباريات اليوم 17 أكتوبر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت مباريات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر، حيث أقيمت الكثير من المباريات القوية والمليئة بالندية، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية وبعض المباريات الودية الدولية.

واليكم نتائج مباريات اليوم 17 أكتوبر:

تصفيات كأس الأمم الأوروبية

إنجلترا ضد إيطاليا - (3-1)

فنلندا ضد كازاخستان - (1-2)

صربيا ضد مونتينيجرو - (3-1)

المجر ضد ليتوانيا - (2-2)

سلوفينيا ضد إيرلندا الشمالية - (1-0)

الدنمارك ضد سان مارينو - (2-1)

أوكرانيا ضد مالطا - (3-1)

المباريات الودية

تونس ضد اليابان - (0-2)

العراق ضد الأردن - (2-2)

السعودية ضد مالي - (1-3)

الإمارات ضد لبنان - (2-1)

البحرين ضد الفلبين - (1-0)

سوريا ضد الكويت - (1-2)

قطر ضد إيران - (0-4)