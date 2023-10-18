ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

التقي منتخب المغرب نظيره ليبيريا، مساء اليوم، في لقاء مؤجل من الجولة السادسة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، وانتهت المباراة بفوز الأول بنتيجة 3-0.

نرصد ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا:

المجموعة الأولى، نيجيريا، غينيا بيساو، سيراليون، ساو توميه وبرينسيب

المجموعة الثانية، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، توجو، إسواتيني

المجموعة الثالثة، الكاميرون، ناميبيا، بوروندي، كينيا

المجموعة الرابعة، مصر، غينيا، مالاوي، إثيوبيا

المجموعة الخامسة، غانا، أنجولا، جمهورية أفريقيا الوسطى، مدغشقر

المجموعة السادسة، الجزائر، تنزانيا، أوغندا، النيجر

المجموعة السابعة، مالي، جامبيا، الكونجو، جنوب السودان

المجموعة الثامنة، زامبيا، ساحل العاج، جزر القمر، ليسوتو

المجموعة التاسعة، الكونجو الديمقراطية، موريتانيا، الجابون، السودان

المجموعة العاشرة، تونس، غينيا الاستوائية، بوتسوانا، ليبيا

المجموعة الحادية عشر، المغرب، جنوب أفريقيا، ليبيريا، زيمبابوي

المجموعة الثانية عشر، السنغال، موزمبيق، بنين، رواندا

وصف الصورة: مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2023