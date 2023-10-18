شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطالب اتحاد الكرة بسرعة الانتهاء من الإعداد لمعسكر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة روى فيتوريا، اتحاد الكرة بسرعة الانتهاء من إعداد معسكر المنتخب المقبل في نوفمبر، والذى تتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما أغلق الفراعنة صفحة مباراتى زامبيا والجزائر الوديتين اللتين أقيمتا فى معسكر أكتوبر.

ويقام معسكر منتخب مصر المقبل خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل، والذي ستتخلله مباراتا الفراعنة أمام جيبوتي وسيراليون، في افتتاح مشوار بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بعد وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى.

وتقام الجولتان الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل، ويشارك 54 منتخبًا أفريقيًا في تصفيات القارة المؤهلة للمونديال، وهي جميع الدول المشاركة في الاتحاد الأفريقي، يتم تقسيمها على 9 مجموعات بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة.

وتقام نهائيات النسخة المقبلة خلال شهري يونيو ويوليو 2026 بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وزادت مقاعد منتخبات أفريقيا في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، وذلك بعد تغيير النظام، لتقام بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة بدلا من 32 منتخبا.