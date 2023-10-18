شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: القائمة الموحدة ستتبرع بجزء مالى للشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب، المرشح على منصب رئاسة نادى الزمالك، أن قائمته الموحدة في انتخابات القلعة البيضاء ستتبرع بجزء مالي لدعم الشعب الفلسطيني، بعد الأحداث التي يتعرضون لها من قبل الجيش الإسرائيلي المحتل.

وتقدم حسين لبيب خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" بالعزاء للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه لولا ارتباطه بالظهور عبر شاشة الزمالك لكن اعتذر حزنًا على الأحداث الجارية.