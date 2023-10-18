شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: أتمنى انتهاء نغمة الطعون فى الزمالك.. وحل الأزمات ليس ماليا فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين لبيب، المرشح على منصب رئاسة نادى الزمالك، سر اختيار قائمته الموحدة في انتخابات القلعة البيضاء المقرر لها يوم الجمعة المقبل، مؤكدًا أنه وضع الأزمات المحيطة بالزمالك ثم اختار الأشخاص التى تصلح لحلها.

وأضاف لبيب خلال تصريحاته لبرنامج "زملكاوى": "وحدنا الفكر لحل جميع الأزمات بالنادى، ولا نجبر أحدا على اختيارنا ولسنا أفضل 12 زملكاويا ولكن القائمة الموحدة هدفها إصلاح النادى وحل جميع أزماته".

وتابع المرشح على رئاسة الزمالك أنه يتمنى أن تنتهى نغمة الطعون على مجالس إدارات نادى الزمالك، لافتًا إلى أنه حق قضائى ولا يمكن منع أي شخص من استخدامه، لكنه يتمنى أن تنتهى تلك الإجراءات من أجل مصلحة الزمالك.

وأكد أنه يثق في استمرار حسام المندوه المرشح على منصب أمانة الصندوق ضمن القائمة الموحدة، بعدما تقدم باستشكال على حكم استبعاده من الانتخابات، مشددًا على دعم القائمة له حتى الرمق الأخير.

واستكمل حديثه أن أزمات الزمالك ليست متوقفة على حلول مالية فقط، ولكنها تحتاج لفكر جديد وأسلوب إدارة محترف للمساهمة في حلها.

وعن ملف كرة القدم، أكد حسين لبيب أن هذا الملف سيكون من اختصاص أحمد سليمان وحسين السيد، وسيحق لهم تشكيل لجنة لإدارة شئون الكرة، وأكد لبيب إن خلال فترة إدارته للجنة المؤقتة في ستة أشهر لم تحدث أي أزمات في فريق الكرة.

وقال: "مشروع فرع النادي بـ 6 أكتوبر وإنشاء شركة كرة وشركة تسويق من أهم أولوياتى حال فوزى برئاسة القلعة البيضاء".

وعلق حسين لبيب على إمكانية الموافقة على تقسيط غرامة محمود كهربا لاعب الأهلى الحالي، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حق من حقوق نادى الزمالك، حتى ولو قرر اللاعب الاعتزال، كما أكد إن تجديد تعاقد أحمد فتوح سيكون أهم أولوياته فور فوزه فى الانتخابات.