شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يطير إلى السعودية للمشاركة فى دورة الألعاب القتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطيراليوم بعثة المنتخب المصري للكاراتيه، إلى السعودية ، للمشاركة فى منافسات دورة الألعاب القتالية العالمية والتي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 18 وحتى 23 أكتوبر الجاري.

ويشارك المنتخب المصري للكاراتيه بأربعة لاعبين تحت 21 سنة هم: “أحمد أيمن لطفي في كوميتيه وزن 67 كجم، محمد صلاح كوميتيه وزن 60 كجم، ملك محمد فهمي كوميتيه وزن 50 كجم، نورهان محمد سلامة كاتا“.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “نصر محمد إداري البعثة، والسيد سعيد محمد مديرًا فنيًا“.

ويشارك في منافسات البطولة 96 رياضيًا حيث سيتم تمثيل ما لا يقل عن 42 دولة في مسابقة الكاراتيه ضمن دورة الألعاب القتالية العالمية، وهو ما يعد شهادة على شعبية هذه الرياضة حول العالم.

ويقتصر هذا الحدث على الرياضيين في فئات تحت 21 سنة وسيتنافس بعض لاعبي الكاراتيه الواعدين في العالم على الميدالية الذهبية في هذا الحدث.