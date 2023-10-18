فرنسا تفوز على اسكتلندا 4-1 بهدف جديد لمبابي وثنائية لبافار

الرياص - اسماء السيد - ليل (فرنسا): سجل كيليان مبابي هدفه الـ 43 بقميص "الديوك" والمدافع بنجامان بافار ثنائية، فقادا منتخب فرنسا للفوز على ضيفه الاسكتلندي 4 1 الثلاثاء ودياً على ملعب "بيار موروا" في فيلنوف داسك.

وتأخر انطلاق المباراة مدة 10 دقائق بسبب الاجراءات الأمنية المشددة.

وكان منتخب "الديوك" حجز مقعده إلى نهائيات كأس اوروبا 2024 في المانيا بفوزه على هولندا 2 1 الجمعة بفضل ثنائية من مبابي الذي دفع به المدرب ديدييه ديشان اساسيا مع أنطوان غريزمان أمام اسكتلندا.

وواصل الفرنسيون عروضهم النارية والمثالية في التصفيات، بالعلامة الكاملة في ست مباريات، فرفعوا رصيدهم الى 18 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، بفارق 6 نقاط عن هولندا واليونان تواليا.

وبدورها، التحقت اسكتلندا بالمنتخبات المتأهلة جراء فوز اسبانيا على النروج 1 0 في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى.

وكما كان متوقعا، اجرى ديشان 4 تغييرات مقارنة بالمباراة الاخيرة، حيث زج بالرباعي المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو (37 عاما) الذي فضّله على راندال كولو مواني، وعثمان ديمبيليه وإدواردو كامافينغا وبافار.

خطأ فادح

وبخلاف كامافينغا الذي ارتكب خطأ فادحا تسبب بافتتاح اسكتلندا التسجيل بأول الاهداف الدولية للاعب برايتون بيلي غيلمور (11)، كان بافار عند حسن ظن مدربه بادراكه التعادل بداية عبر رأسية (16)، قبل أن يمنح التقدم لمنتخب "الديوك" بسيناريو مشابه (25) في خامس أهدافه الدولية.

وبات بافار أول مدافع يسجل هدفين مع منتخب بلاده منذ مامادو ساكو أمام أوكرانيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، حسب "أوبتا" للاحصاءات.

وأضاف مبابي الهدف الثالث من ركلة جزاء بعد خطأ من ليام كوبر على جيرو داخل المنطقة المحرمة، انبرى لها مهاجم باريس سان جرمان بنجاح (40)، مسجلا هدفه الـ 43 في 73 مباراة دولية.

وكان مبابي، بفضل ثنائيته في مرمى هولندا، انفرد بالمركز الرابع على قائمة أفضل هدّافي فرنسا عبر التاريخ برصيد 42 هدفًا متفوقا على ميشال بلاتيني (41) وخلف غريزمان (44) وتييري هنري (51) وجيرو (54).