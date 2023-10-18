الغرامة نص مليون جنيه .. تحذير للاعبي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - حذر الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لاعبي الفريق من المشاركة في الدعاية الانتخابات للنادي الأبيض، خلال الفترة الحالية.

ووفقا لمصادر داخل الزمالك فإن عبدالواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأبيض، حذر جميع اللاعبين من التواجد في العملية الانتخابية يوم الجمعة أو المشاركة في دعم مرشح بعينه، في الفترة الحالية.

وأوضحت المصادر ، أن مدير الكرة، أكد للجميع أن من يخالف التعليمات ويظهر في الانتخابات سوف يتم تغريمه بمبلغ نصف مليون جنيه، مؤكدا أن الجميع يدعم الكيان ومن يفوز بمجلس الإدارة سوف يتم توجيه التهنئة له.