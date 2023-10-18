الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقادات

طلب إداري من قيادات مشجعي أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، التوقف عن توجيه انتقادات للاعب أجنبي تراجع مستواه بشدة، خلال المباريات الماضية، مطالباً بتشجيع اللاعب حتى لا يتأثر مردوده مع الفريق، لافتاً إلى إمكانية تغييره في فترة الانتقالات الشتوية، في حال استمر مردوده الضعيف في المباريات.

«سيلفي»

انتزع الحارس الشخصي للنجم محمد صلاح، هاتف أحد المشجعين التقط صورة «سيلفي» مع قائد «الفراعنة» لحظة خروجه من أرضية الملعب خلال مباراة مصر والجزائر الودية، في وقت استهجن فيه شهود عيان، الموقف، مشيرين إلى أن الحارس مسح الصورة دون داعٍ.

تسريبات

خرجت تسريبات من داخل نادي الزمالك المصري تفيد بأن هناك رغبة لدى مرشحين في الانتخابات التي ستُجرى الجمعة المقبل، في التعاقد مع مدرب الوحدة الحالي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في حال نجاحهم في الفوز بعضوية مجلس الإدارة، على الرغم من أن المدرب مازال مرتبطاً بعقد حتى نهاية الموسم الحالي، وتمسك الوحدة بخدماته.