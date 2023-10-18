الامارات | 5 أندية عربية تؤكد مشاركتها المبكرة في «سلة دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت خمسة أندية عربية مبكراً مشاركتها في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، المقامة في نسختها الـ33 خلال الفترة من 19 إلى 28 يناير 2024.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «سما» لتنظيم الفعاليات، الشركة المالكة لحقوق البطولة، بالتعاون مع «بريزما» لإدارة العلاقات العامة، عوض سامي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن فريقي الرياضي وبيروت اللبنانيين كانا من أوائل الأندية العربية التي أكدت مبكراً مشاركتها في البطولة، قبل أن تحمل الأيام الماضية انضمام كل من: الأهلي الليبي، والوحدة السوري، وأخيراً الزمالك المصري».

وأضاف: «منتخب الإمارات موجود ضمن قائمة المشاركين، التي ستقتصر في النسخة الـ33 على 10 أندية ومنتخبات، ونتطلع خلال الفترة المقبلة، الإعلان عن بقية الأندية، بعدما أبدى عدد كبير من أندية آسيا وإفريقيا الاهتمام بالمشاركة».