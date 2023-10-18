الامارات | بلماضي: بن رحمة لم يكن راضياً عن استبداله وأنا كذلك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت لقطة مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي مع لاعبه سعيد بن رحمة، خلال اللقاء الذي واجه فيه منتخب الخضر نظيره المصري، أول من أمس، في ملعب «هزاع بن زايد» جدلاً واسعاً.

واستغرب مراقبون من موقف المدرب الوطني الجزائري في المشهد الذي ظهر، عندما قرر بلماضي استبدال سعيد بن رحمة عند الدقيقة 60 بزميله حسام عوار، حيث ظهر المدرب الجزائري غاضباً أثناء مغادرة لاعب وستهام يونايتد الإنجليزي الملعب، وأمسكه من قميصه، دون أن يُظهر اللاعب أي ردة فعل تجاه مدربه.

وظهر على جمال بلماضي الانفعال خلال المؤتمر الصحافي، حينما وجه إليه صحافيون جزائريون سؤالاً عن الواقعة، وتحدث بلماضي باللغة الفرنسية مع الذين وجهوا إليه السؤال، ليتحول بكلامه إلى اللغة العربية، مطالباً الصحافيين بضرورة تركيز أسئلتهم على الناحية الفنية للمباراة، وقال «هذه الواقعة تحدث في عالم كرة القدم، لقد حاولتم إثارة الأمور حول إسلام سليماني قبل يومين، والآن تحاولون إعادة ذلك مع بن رحمة».

وأضاف: «بن رحمة لم يكن راضياً عن استبداله، وأنا كذلك لم أكن راضياً عن مستواه، هذا كل ما في الأمر».

وعلق اللاعب الدولي الجزائري السابق سمير حوحو على واقعة المشادة التي حدثت بين بلماضي وبن رحمة، بأن هذا التصرف لم يكن له ما يبرره من جانب المدرب، خصوصاً أن المباراة منقولة على شاشات التلفزيون».

واعترف حوحو بأن «منتخب بلاده لم يظهر بالمستوى الذي كان متوقعاً منه، وكان يُفترض أن يستفيد من حالة النقص العددي في صفوف المنتخب المصري لنحو 85 دقيقة كاملة».

كما أكد لاعب منتخب الجزائر السابق حسين عشيو أنه «قد يكون هناك عتاب من جانب بلماضي على عدم قيام اللاعب بتأدية الأدوار المطلوبة منه خلال المباراة».