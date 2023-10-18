الامارات | دورة «طلبات لألعاب مدارس دبي» تنطلق اليوم بمشاركة 200 مدرسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق دورة «طلبات لألعاب مدارس دبي»، بمشاركة نحو 8500 طالب وطالبة من 200 مدرسة حكومية وخاصة، وتنطلق المنافسات اليوم وتستمر حتى 26 يونيو 2024. وتتضمن الدورة 23 بطولة هي: كرة قدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، الجمباز الإيقاعي، الغولف، منافسات رياضات أصحاب الهمم، تنس، سباحة، درّاجات هوائية، كرة الريشة، كريكيت داخل القاعات، كريكيت في الملاعب المفتوحة، البادل، الجمباز، الشطرنج، الشطرنج عن بُعد، الألعاب الإلكترونية، القوس والسهم، ألعاب قوى، كرة الشبكة (نت بول)، الرجبي، الكاراتيه، وبطولة المعلمين.

وعُقد أمس، في مجلس دبي الرياضي، مؤتمر صحافي للكشف عن تفاصيل الدورة، تحدث خلاله مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، أحمد سالم المهري، وممثل شركة «إي إس إم» المنظمة للحدث، بيبا كلارك، و نائب رئيس شركة «طلبات الإمارات»، سيمونيدا سوبوتيتش، ومسؤولون عن كرة القدم والألعاب الجماعية والفردية في أندية دبي.

وقال المهري: «إن دورة (طلبات لألعاب مدارس دبي) ستشهد هذا العام نمواً كبيراً في عدد المدارس المشاركة والرياضيين والمنافسات الرياضية، ما يؤكد نجاح الحدث في تحقيق أهدافه الرياضية والمجتمعية، كما يؤكد ثقة قطاع المدارس بأهمية هذا الحدث وأهمية المشاركة فيه».

ويستضيف «مجمع حمدان الرياضي» منافسات السباحة، فيما تقام مباريات كرة السلة وكرة الريشة والألعاب الموحدة في «عالم دبي للرياضة»، ومنافسات التنس في استاد سوق دبي الحرة للتنس، ومباريات كرة القدم في نادي النصر الرياضي، ومسابقات ركوب الدرّاجات في «مدينة إكسبو دبي».