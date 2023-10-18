الامارات | «منتخب اليد» يواجه كوريا الجنوبية في تصفيات آسيا اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن المنتخب الوطني لكرة اليد في 12 ظهر اليوم، على صالة الدحيل، مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة للدورة 33 من دورة الألعاب الأولمبية «باريس-2024»، بلقاء نظيره الكوري الجنوبي، في مباراة تجمعهما لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الأولى، في البطولة المقامة في العاصمة القطرية الدوحة حتى 28 أكتوبر الجاري.

وأفرزت قرعة التصفيات الآسيوية التي أقيمت أواخر الشهر الماضي، وضع المنتخب في المجموعة الأولى من الدور التمهيدي، بجوار منتخبات قطر والسعودية وكوريا الجنوبية والهند، فيما اقتصرت المجموعة الثانية على خمسة منتخبات هي: البحرين والكويت واليابان وكازاخستان وإيران.

واستعد المنتخب للتصفيات من خلال حصص تدريبية يومية في دبي امتدت منذ 21 سبتمبر الماضي حتى 11 أكتوبر الجاري، تخللها خوض تجربتين ودّيتين في السادس والسابع من هذا الشهر أقيمتا على صالة نادي العين، وجمعت «الأبيض» مع نظيره العماني في مواجهتين ابتسمت الأولى منها للضيوف بنتيجة (24-23)، قبل أن يتمكن المنتخب من رد اعتباره والفوز في التجربة الثانية (28-24).

وتضم بعثة المنتخب إلى بطولة قطر، الجهاز الفني المدرب الفرنسي دانيلو برستوفاك، و18 لاعباً من أندية الدولة هم: محمد الطاهر، وسالم النعيمي، وعادل محمد، وأحمد المهيري، وسعود الحمادي، وإبراهيم البلوشي، ومبارك الظنحاني، ومرزوق البلوشي، وراشد المطوع، وإبراهيم القرص، وطارق المازمي، وعبدالله خميس، وصلاح المرزوقي، وسيف الأنصاري، وصالح الهاجري، وهلال الضو، وراشد محمدي، ومحمد البلوشي.

ويقضي نظام التصفيات أن تقام - في دورها التمهيدي - بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، تسفر نتائجه عن تأهل بطلي ووصيفي المجموعتين الأولى والثانية إلى الدور نصف النهائي الذي يقام في 26 أكتوبر الجاري، وتتحدد من خلاله هوية طرفي المباراة النهائية والمنتخبين المنافسين على البطاقة الوحيدة المؤهلة إلى «أولمبياد باريس-2024»، على أن يُمنح صاحب المركز الثاني في قطر، فرصة إضافية بدخول مباريات الملحق الآسيوي.

ويتطلع المنتخب إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الافتتاحية أمام المنتخب الكوري، خصوصاً أن «الأبيض» سيخوض غداً، مواجهته الثانية أمام المنتخب الصيني، ويواجه السبت المقبل المنتخب القطري المتوّج أخيراً بذهبية دورة الألعاب الآسيوية في الصين، ويلتقي مع المنتخب السعودي الأحد المقبل، وفي 24 أكتوبر الجاري يواجه المنتخب الهندي.