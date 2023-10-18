الامارات | الحوسني والسعدي بطلا «المشرق للبادل تنس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الثنائي حمد الحوسني وهاني السعدي بلقب الجولة السادسة من بطولة المشرق للبادل، ضمن سلسلة منافسات البادل المجتمعية المخصصة للهواة، في منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي.

وجاء تتويج الحوسني والسعدي بعد الفوز على ناصر الكتبي وراشد الحمادي 2-0.

من جهته قال المدير المالي في اتحاد الإمارات للبادل تنس، عيسى المرزوقي: «يمثل نجاح الجولة السادسة من بطولة المشرق للبادل في أبوظبي، دليلاً على الاهتمام المتنامي بهذه الرياضة، وظهور مواهب متميزة في الإمارات، ويسعدنا أن نشهد انتشار هذه الرياضة في العاصمة أبوظبي، ونتطلع إلى تعزيز نموها بشكل أكبر في المستقبل».