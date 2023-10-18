الامارات | منتخب «اللياقة البدنية» يظفر بالبطولة الإماراتية التركمانستانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد لاعبو منتخب الإمارات للياقة البدنية المراكز الثلاثة الأولى في البطولة الإماراتية التركمانستانية للألعاب التكتيكية التي اختتمت أول من أمس في عشق آباد.

وضمت قائمة المنتخب ستة لاعبين، هم: رئيس لجنة اللياقة البدنية في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية أحمد الفلاسي، وعلي المري، ومعتصم الفاضل، وأبوبكر الحوقاني، وراشد المري، وسالم آل علي، وأحمد الزعابي.

وثمن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، التعاون المشترك، ودعم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي للاعبي المنتخب وتفريغهم أثناء مرحلة الاستعداد والمنافسات.