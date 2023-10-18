الامارات | فتح باب التسجيل لـ «تحدي دبي للجري».. والانطلاقة 26 نوفمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي، فتح باب التسجيل في الدورة الخامسة من «تحدي دبي للجري»، أحد أبرز وأكبر الفعاليات المجتمعية لرياضة الجري على مستوى المنطقة، مع عودته في 26 نوفمبر المقبل برعاية «ماي دبي».

وتتيح الفعالية لجميع المشاركين والعدّائين من كل الجنسيات والأعمار والقدرات البدنية، التسجيل لخوض تجربة فريدة على طول شارع الشيخ زايد وسط دبي الذي يتحول سنوياً إلى مسار مفتوح للجري، احتفاء بالصحة واللياقة البدنية والمجتمع.

ويُتوقع أن يشارك في الحدث نحو 200 ألف شخص، بدعم من «سن أند ساند سبورتس»، حيث حققت دورة العام الماضي رقماً قياسياً بمشاركة 193 ألف شخص، وسط توقعات أن تكون دورة عام 2023 هي الأكبر، بالمقارنة مع الدورات السابقة. ويمكن للمشاركين الاختيار بين مسارين مختلفين، يبدأ كلاهما من شارع الشيخ زايد، أحدهما المسار العائلي وسط المدينة بطول خمسة كيلومترات ويعد مثالياً للعائلات والعدّائين من جميع المستويات، حيث سينطلق المشاركون من منطقة قريبة من متحف المستقبل، ليصحبهم المسار عبر معالم دبي الشهيرة، بما في ذلك أوبرا دبي، ودبي مول، وبرج خليفة.

أما المسار الثاني فهو للعدّائين الأكثر خبرة، وطوله 10 كيلومترات عبر شارع الشيخ زايد، ويمتد إلى قناة دبي المائية ليعود باتجاه «مركز دبي التجاري العالمي» وينتهي في شارع المستقبل.