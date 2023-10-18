الامارات | ختام دورة الحكام المستجدين في اتحاد الدراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام اتحاد الإمارات للدراجات دورة الحكام المستجدين، وحاضر فيها الحكم الدولي سيف سرور على مدار أربعة أيام في مقر اتحاد الدراجات بمضمار زايد في الشارقة، واختصت بسباقات الطريق فقط، بينما سينظم الاتحاد دورة أخرى للحكام خاصة بسباقات المضمار والدراجات الجبلية لاحقاً.

وشهدت الدورة مشاركة 25 حكماً بعدما تم تقليص العدد من 44 طلبوا المشاركة من البداية. وشهد ختام الدورة الأمين العام لاتحاد الدراجات الدكتور ياسر الدوخي، وقام بتسليم الشهادات للخريجين وتكريمهم والتقاط الصور التذكارية. وأكد المحاضر والحكم الدولي سيف سرور، سعادته بالكم الهائل من الحكام الجدد الذين طلبوا المشاركة في الدورة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الاهتمام الكبير يؤكد نمو الوعي لدى أفراد المجتمع المهتمين برياضة الدراجات».