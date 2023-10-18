اخبار الرياضه

الامارات | في اجتماعها الأول.. شركة الوحدة تُجدّد الثقة بموسيماني

0 نشر
سيد مصطفى - أبوظبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن في اجتماعها الأول.. شركة الوحدة تُجدّد الثقة بموسيماني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدد مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، في أول اجتماع له، أمس، برئاسة فارس المزروعي، ثقته بالجهازين الإداري والفني للفريق الأول بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، واللاعبين، لتحقيق النتائج المرجوّة خلال المرحلة المقبلة، وتوفير كل سبل الدعم لهم.

وقال الوحدة، في بيان أمس، إنه جرى خلال الاجتماع استعراض خطط الشركة خلال الموسم الرياضي 2023-2024، والموازنات والبنود المالية.

حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة، أحمد العتيبة، والمدير التنفيذي عبدالله سالم، والأعضاء عبدالباسط الحمادي، وسعيد مبارك، وعبدالله السيفي، ومحمد الراشدي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا