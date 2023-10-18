الامارات | في اجتماعها الأول.. شركة الوحدة تُجدّد الثقة بموسيماني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدد مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، في أول اجتماع له، أمس، برئاسة فارس المزروعي، ثقته بالجهازين الإداري والفني للفريق الأول بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، واللاعبين، لتحقيق النتائج المرجوّة خلال المرحلة المقبلة، وتوفير كل سبل الدعم لهم.

وقال الوحدة، في بيان أمس، إنه جرى خلال الاجتماع استعراض خطط الشركة خلال الموسم الرياضي 2023-2024، والموازنات والبنود المالية.

حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة، أحمد العتيبة، والمدير التنفيذي عبدالله سالم، والأعضاء عبدالباسط الحمادي، وسعيد مبارك، وعبدالله السيفي، ومحمد الراشدي.