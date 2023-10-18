شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى المصرى يخضعان للتحقيق فى اتحاد الكرة اليوم بسبب شكوى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد أيمن منصور وأحمد عيد الثنائى المنضم حديثاً لصفوف نادى المصري البورسعيدى خلال الانتقالات الصيفية الماضية للتحقيق فى اتحاد الكرة اليوم الأربعاء بسبب شكوى مسئولو نادى الزمالك ضدهما على خلفية توقيعهما لناديين.

وحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم الأربعاء موعدا للتحقيق مع أحمد عيد وأحمد أيمن منصور ثنائي المصري البورسعيدي، بسبب أزمتهم مع الزمالك، خلال الفترة الماضية، وانتقالهم إلى الفريق البورسعيدي، بعد رحيلهم عن الزمالك،وقرر مسئولو الجبلاية أن يكون التحقيق مع ثنائي المصري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي لوجود أحمد عيد في معسكر المنتخب الأولمبي.

ويترقب مسئولو نادى الزمالك التحقيق مع أحمد أيمن منصور وأحمد عيد اليوم الأربعاء خاصة بعد رفضهم المبلغ المقدم من إدارة نادى المصرى البورسعيدى وطلبهم استلام 25 مليون جنيه للتنازل عن شكوى الثنائى.

وكانت إدارة النادي المصري قد خاطبت اتحاد الكرة لإرسال البطاقتين الخاصتين بلاعبى الفريق أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، والمنضمين لصفوف الفريق البورسعيدي فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية،وصعدت إدارة النادى البورسعيدى بإرسال شكوى إلى الفيفا للتحقق من موقف اللاعبين، ولم يتلق النادي رداً من الاتحاد الدولي حتى الآن.