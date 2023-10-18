مدرب سندرلاند السابق: رفضت عروض المنتخب السعودي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

كشف باولو دي كانيو، لاعب لاتسيو ويوفنتوس المعتزل ومدرب سندرلاند السابق، أنه رفض فرصة الانضمام إلى الطاقم التدريبي لروبرتو مانشيني مع المنتخب السعودي بعد أن اتصل به مواطنه الإيطالي.

وتولى مانشيني قيادة المنتخب السعودي بداية الموسم الجاري، بعدما استقال من منصبه كمدرب إيطاليا تحت 21 سنة، بداية من شهر أغسطس الماضي.

وقال دي كانيو في تصريحات نقلتها صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية: "لم أرفض بسبب ما يتم قوله على من ينتقل إلى السعودية (بسبب الأموال)، بالعكس كانت تجربة مهمة في بيئة تريد النمو والتطور وأن تثبت نفسها".

وأضاف: "روبرتو مانشيني لم يعرض علي دورًا ثانويًا، لقد أرادني كمدرب ثانٍ بجانبه لتدريب اللاعبين وتحسينهم وتطورهم".

وواصل: "لقد جعلتني مكالمته سعيدا، خاصة وأننا لسنا قريبين من بعضنا، فقط مباريات البادل والدردشة وليس أكثر، وهذا يؤكد أنه يؤمن بأفكاري وعملي".

واختتم: "أريد أن أشكره، لم يكن من السهل اتخاذ القرار، فكرت في الأمر لفترة طويلة، وفي النهاية اخترت أن أتبع قلبي".

وتولى دي كانيو سابقًا تدريب سويندون تاون وسندرلاند، بعد مسيرة مميزة كلاعب مع لاتسيو ونابولي، بالإضافة إلى يوفنتوس والميلان.