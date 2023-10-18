وزير الشباب والرياضة يجتمع باللجنة الطبية الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

اجتمع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة باللجنة العليا للرعاية الطبية الرياضية، أمس، بهدف تقديم الحلول لتوفير الرعاية اللازمة للاعبين في مختلف الاتحادات.

أعرب أشرف صبحي عن تقديره لجهود اللجنة وسرعة استجابتهم والحرص على خدمة الرياضيين في مصر.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالرياضيين في جميع الألعاب، إذ وضعت مشروعا يهدف إلى توفير رعاية طبية متكاملة واستدامة إتاحة الموارد المالية الخاصة به.

وصف الصورة: اجتماع وزير الشباب والرياضة باللجنة الطبية الرياضية