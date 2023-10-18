شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى ثامن جولات دورى مرتبط اليد مواليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الأربعاء، مواجهات قوية فى إطار الجولة الثامنة بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد لمواليد 2004 للموسم المحلى 2023 / 2024 .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الترسانة مع الأهلى و الجزيرة مع الأوليمبى والبنك الأهلى مع أصحاب الجياد وسبورتنج مع الشمس و هليوبوليس مع سموحة وطلائع الجيش مع العبور والطيران مع المعادى والزمالك مع الزهور .

تصدر الأهلى ترتيب دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 برصيد 21 نقطة يليه سبورتنج فى المركز الثانى بنفس الرصيد ثم الزمالك ثالثا برصيد 16 نقطة.

فيما تقام الجولة التاسعة يوم الأربعاء القادم بلقاءات بين كلا من ،الأهلى مع الجزيرة والترسانة مع البنك الأهلى والأوليمبي مع سبورتج وأصحاب الجياد مع هليوبوليس والشمس مع طلائع الجيش وسموحة مع الطيران والعبور مع الزمالك والزهور مع المعادى .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.