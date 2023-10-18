شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواصل معسكره التدريبى الأول بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، معسكره الأول بالإسماعيلية التي تستضيف معسكر الفراعنة الشباب من 14 أكتوبر الجاري وحتى الجمعة المقبل، حيث يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب: وائل رياض مديرًا فنيًا، علاء عبده مدربًا عامًا، وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، وعادل محفوظ مديرًا إداريًا.
وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام للمعسكر الأول ، كما تواجد في المران كامرون إسماعيل لاعب فريق الشباب بنادي آرسنال الإنجليزي.
وجاءت قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار، كالتالى :"في حراسة المرمى: حازم جمال - عبد المنعم تامر - محمد المنشاوي - أحمد جابر، والدفاع: كامرون إسماعيل - مهاب سامي - حسن أبو المعاطي - معتز محمد - عبد العزيز سعيد - أحمد مجدي - أحمد عابدين - محمد نبيه - حماده صلاح - محمد سمير - يوسف عبد الحفيظ - محمد إبراهيم، وفي الوسط: مروان محمود - عبد الرحمن كتكوت - محمد السيد - محمد عبد الناصر - أحمد خضري - يوسف عفيفي - يوسف أحمد حسن - عمر ياسر - أحمد خالد - عمر خضر - يحيى هشام - هادي عامر - كريم حامد - فتحي عموري - عمرو خالد، وفي الهجوم: حسن صابر - محمد زعلوك - كريم سعيد".
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