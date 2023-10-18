شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواصل معسكره التدريبى الأول بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، معسكره الأول بالإسماعيلية التي تستضيف معسكر الفراعنة الشباب من 14 أكتوبر الجاري وحتى الجمعة المقبل، حيث يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب: وائل رياض مديرًا فنيًا، علاء عبده مدربًا عامًا، وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، وعادل محفوظ مديرًا إداريًا.

وخلال أيام المعسكر عقد وائل رياض محاضرة فنية مع اللاعبين لشرح تفاصيل التدريب و أكد خلال الجلسة على أن باب المنتخب مفتوح للجميع بشرط بذل أقصى جهد لنيل شرف إرتداء قميص منتخب مصر، كما طالبهم بالالتزام والانضباط والتركيز داخل الملعب فقط.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام للمعسكر الأول ، كما تواجد في المران كامرون إسماعيل لاعب فريق الشباب بنادي آرسنال الإنجليزي.

وجاءت قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار، كالتالى :"في حراسة المرمى: حازم جمال - عبد المنعم تامر - محمد المنشاوي - أحمد جابر، والدفاع: كامرون إسماعيل - مهاب سامي - حسن أبو المعاطي - معتز محمد - عبد العزيز سعيد - أحمد مجدي - أحمد عابدين - محمد نبيه - حماده صلاح - محمد سمير - يوسف عبد الحفيظ - محمد إبراهيم، وفي الوسط: مروان محمود - عبد الرحمن كتكوت - محمد السيد - محمد عبد الناصر - أحمد خضري - يوسف عفيفي - يوسف أحمد حسن - عمر ياسر - أحمد خالد - عمر خضر - يحيى هشام - هادي عامر - كريم حامد - فتحي عموري - عمرو خالد، وفي الهجوم: حسن صابر - محمد زعلوك - كريم سعيد".