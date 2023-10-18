شكرا لقرائتكم خبر عن اللاعبون الدوليون ينتظمون فى مران الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم لاعبو الزمالك الدوليون أحمد فتوح،أحمد سيد زيزو،محمد صبحى في التدريبات الجماعية للفريق بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطنى الذى أقيم فى الإمارات وتخلله مباراتين وديتين مع منتخبى زامبيا والجزائر.

وفضل الجهاز الفنى للزمالك، إراحة اللاعبين من مران الأمس الثلاثاء، عقب وصولهم منذ ساعات فقط، مع بعثة المنتخب الوطني من دولة الإمارات، خوفا من تعرضهم للإرهاق،وليكونوا فى أتم الجاهزية الفنية استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دورى نايل.