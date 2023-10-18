"غرامة نصف مليون جنيه".. تحذير للاعبي الزمالك بشأن الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لاعبي الفريق من المشاركة في الدعاية الانتخابات للنادي الأبيض، خلال الفترة الحالية.

علم موقع "الخليج 365"، أن عبدالواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأبيض، حذر جميع اللاعبين من التواجد في العملية الانتخابية يوم الجمعة أو المشاركة في دعم مرشح بعينه، في الفترة الحالية.

وأوضح المصدر، أن مدير الكرة، أكد للجميع أن من يخالف التعليمات ويظهر في الانتخابات سوف يتم تغريمه بمبلغ نصف مليون جنيه، مؤكدا أن الجميع يدعم الكيان ومن يفوز بمجلس الإدارة سوف يتم توجيه التهنئة له.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة سموحة يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام انتخابات نادي الزمالك يوم الجمعة المقبلة 20 أكتوبر، بمقر النادي الأبيض ميت عقبة.