شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطير إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا بالدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة النادي الأهلي إلى العاصمة التنزانية دار السلام، اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم، وهي البطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ويرغب الأهلي في تقديم مستوى قوي والتتويج بأول لقب لها، لاسيما وأنه بطل إفريقيا في النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

ويتدرب فريق الكرة بالنادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش، قبل أن يتناول لاعبو الفريق الأحمر وجبة الغداء في فندق النادي ويستقل الحافلة التي تنقلهم إلى مطار القاهرة ومن ثم ركوب الطائرة الخاصة التي ستتوجه عصر اليوم إلى تنزانيا، لخوض مباراة الجمعة المقبل.

وحرص مسئولو النادي الأهلي على توفير رحلة طيران خاصة في السفر إلى تنزانيا، لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد والتعب من طول رحلة السفر، بخلاف خوض اللاعبين الدوليين مباريات قوية رفقة منتخباتهم خلال الأجندة الدولية لشهر أكتوبر.

يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة المقبلة فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي) بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).

كان الاهلى قد حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.