شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. طه إسماعيل يسجل أول هدف مع الأهلى والجوهري يحرز الهدف الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل طه إسماعيل نجم الاهلى الأسبق أول أهدافه بالقميص الأحمر فى مثل هذا اليوم 18 أكتوبر 1957، حينما دفع المجرى تيتكوش المدير الفنى للنادى الأهلى باللاعب الصاعد فى هجوم فريقه بمباراة الزمالك ببطولة القاهرة.

وسجل الشبل الصغير هدفاً من تصويبة على حدود منطقة الجزاء مسجلا أول أهداف المباراة، وانتهى اللقاء الذى أقيم بملعب الزمالك القديم بمسرح البالون بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما فى الجولة الثانية للنسخة الأخيرة لدورى منطقة القاهرة، سجل للأهلى طه إسماعيل والسيد الضيظوى، بينما سجل للزمالك كل من دميان، وشريف الفأر.

ولد طه إسماعيل فى 8 فبراير عام 1939، وبدأ ممارسة اللعبة فى شوارع الحى قبل أن ينضم إلى النادى المصرى وتألق بشكل لافت مع زميله ميمى الشربينى قبل أن يكتشفهما الأهلى.

انضم الشيخ طه إلى صفوف القلعة الحمراء عام 1951، واختاره المدرب المجرى تيتكوش المدير الفنى للأهلى، بعد أيام من انضمامه للمارد الأحمر لخوض إحدى المباريات الاستعراضية فى معسكر النادى بمرسى مطروح، ونجح الشيخ طه فى إحراز هدفين فاز بهما الأهلى لينضم لصفوف الفريق الأول ويبدأ رحلته داخل المستطيل الأخضر.

حقق تسع بطولات خلال مسيرته مع الأهلى، وهى بطولة الدورى أربع مرات أعوام "1958، 1959، 1961، 1962"، والكأس ثلاث مرات أعوام "1958، 1961، 1966"، ودورى منطقة القاهرة عام 1958، وكأس الجمهورية المتحدة عام 1961، كما حقق مع منتخب مصر لقب البطولة الافريقية عام 1959 بالقاهرة، كما توج بلقب أفضل لاعب فى مصر "مرتين" عامى:1961، 1962.

ووراء لقب الشيخ طه حكاية، حيث أطلق هذا اللقب على طه إسماعيل بسبب تدينه، وتم إطلاق هذا اللقب عليه عقب هدفه فى شباك زعتر حارس الترسانة فى نصف نهائى كأس مصر "1959" وهو صائم.

نال لقب هداف الأهلى فى الدورى أعوام "61/1962، 1962/1963" وجاء ثانيا فى باقى المواسم ماعدا موسم "1964/1965" الذى لم يشارك فيه بسبب إصابته فى مباراة غانا فى ربع نهائى أولمبياد طوكيو 1964.

بعد اعتزاله قام بتدريب بنها لمدة أقل من عام سنة 1968، ثم مدربا بالأهلى، ومنها أعير لتدريب فريق القوات المسلحة الأردنية ثم أهلى جدة السعودى حتى عاد للأهلى مجددا عام "1975"، ثم مدربا للمنتخب القومى فى دورة ولى العهد بالسعودية أواخر "1975"، ودرب نادى إسكو موسمين "76/1977، 77/1978" وأخرج للملاعب العديد من نجوم أسكو على رأسهم حمدى نوح، أحمد أبورحاب، ياسر المحمدى، وغيرهم، كما درب النصر الإماراتى فى أكتوبر 1978.

فى مثل هذا اليوم 18 أكتوبر 1963، سجل الراحل محمود الجوهرى هدفه الأخير فى مسيرته مع الأهلى، حينما خسر المارد الأحمر أمام الترام السكندرى فى آخر مواسمه فى الدورى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد فى اللقاء الذى جمع بينهما فى الأسبوع الرابع للمجموعة الأولى باستاد الإسكندرية وأدارها الحكم محمد دياب العطار الشهير بالديبة نجم الاتحاد الأسبق.

انتهى الشوط الاول بتقدم الأهلي عن طريق نجمه الراحل محمود الجوهرى فى الدقيقة 33، وفى الشوط الثانى انتفض أبناء الإسكندرية ولقنوا الأهلى درسا قاسيا بتسجيلهم ثلاثة اهداف متتالية فى شباك عادل هيكل، بدأها إبراهيم عفيفى من ضربة جزاء فى الدقيقة 63 محرزا هدف التعادل، وأضاف عبد النبى هدف التقدم بعدها بربع ساعة، واختتم فاروق السيد الذى انتقل فى نهاية الموسم للأوليمبى قبل النهاية بتسع دقائق، ليلحق الترام الهزيمة الأولى للأهلى فى هذا الموسم والخامسة عبر مواجهات الفريقين فى الدوري.

ولد الجوهرى فى 20 فبراير عام 1938، وحصل على شهادة الكلية الحربية وبكالوريوس العلوم العسكرية يوليو 1957، وعمل ضابطا بسلاح الإشارة لمدة 20 وقدم استقالته 1977، وشارك خلالها فى حرب أكتوبر المجيدة.

الجوهرى بدأ مشواره مع الكرة ناشئا بالأهلى تحت "18" سنة موسم "1954-1955"، وفى العام التالى ضمه الكابتن حسين مدكور للمنتخب العسكرى أمام الاتحاد السوفيتى وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

خلال "11" موسما قضاها لاعبا، حقق "12" بطولة، هى 6 بطولات دورى وحقق كأس مصر "3" مرات "1956،1958، 1961، 1966"، ودورى منطقة القاهرة "1958"، وكأس الجمهوربة المتحدة "1961".

أصبح لاعبا دوليا عندما شارك أمام منتخب ألمانيا الغربية بطل العالم "1954" وديا بالقاهرة "1958"، كما ساهم فى فوز المنتخب بكأس الأمم الأفريقية الثانية بالقاهرة ونال لقب هداف البطولة.

الجوهرى هو أول من درب فريقى الأهلى والزمالك فى تاريخ الكرة المصرية، وحقق الكثير من الإنجازات لكلا الفريقين، فقد نجح فى الفوز بأول بطولة أفريقية فى تاريخ الأهلى وهى دورى أبطال أفريقيا عام 1982، كما نجح مع الزمالك فى الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1993، والفوز بكأس السوبر الأفريقى.

وفازت مصر تحت قيادته بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 1998 ليكون أول مدرب يفوز بالأمم الأفريقية لاعبًا ومدربًا، حيث حصل على الكأس مع منتخب مصر عام 1957 و1959 وكان هداف البطولة.

كما استطاع الوصول بالمنتخب إلى كأس العالم عام 1990 لثانى مرة فى تاريخه، وقاد المنتخب الوطنى للفوز بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب العربية 1992 التى أقيمت فى سوريا.

ومثلما قدم إنجازات مشرفة فى تدريب عدد من الأندية داخل مصر، حصد بطولات عديدة لعدد من أندية الخليج، منها الهلال السعودى واتحاد جدة، والشارقة والوحدة الإماراتيين وقاد منتخب عمان فى كأس الخليج عام 1996.

وفى عام 2002 تولى تدريب المنتخب الأردنى والإشراف الفنى على الكرة الأردنية وقاد المنتخب الأول للوصول إلى نهائيات كأس الأمم الأسيوية 2004 فى الصين لأول مرة فى تاريخ الكرة الأردنية، وصعد بالفريق إلى دور الأربعة.