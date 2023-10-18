الأهلى يصطحب "شيف" لرحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا بالدوري الأفريقى

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القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اصطحاب الشيف الخاص بالفريق فى رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا بدورى السوبر الافريقى للإشراف على وجبات البعثة طوال مدة الإقامة هناك.

تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة، وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).

كان الاهلى قد حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف طارق قنديل، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا، واستقر النادى الأهلى على السفر بطائرة خاصة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى ضربة البداية ببطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم.