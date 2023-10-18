شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يُسلم تقرير المنتخب الأولمبي بعد وديتي الأردن وأوزباكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُسلم البرازيلي روجيريو ميكالى المدير الفني للمنتخب الأولمبي خلال الساعات القليلة المقبلة، تقريره عن معسكر المنتخب الذي أنتهى أول أمس الاثنين، وتخلله مواجهتين وديتين أمام الأردن بالقاهرة وأوزباكستان في طشقند.

وخاض ميكالى بعد الفوز على أوزباكستان 22 مباراة مع المنتخب الأوليمبى، حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وخسر مرة واحد وسجل الفراعنة الصغار تحت قيادته 30 هدفاً وتلقت شباكهم 10 أهداف.

وتغلب منتخب مصر الأولمبي في مباراته الودية الأولى على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد باللقاء الذي أقيم في مصر، كما حقق المنتخب الأولمبي فوزا مثيرا أمام أوزبكستان بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة الودية التى جمعتهما فى طشقند، ضمن استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحرص محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب ورئيس البعثة على تهنئة اللاعبين بالفوز المشرف فى التجربة القوية على أوزباكستان التي تشبه فى اجوائها المباريات الرسمية، كما أشاد ميكالى المدير الفني بلاعبيه ووصفهم بالشجعان خاصة وأنه يتعاملون مع المباريات الودية كأنها رسمية واصفا التجربة الأوزبكية والمفيدة من كل الوجوه .