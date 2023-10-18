شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يصل اليوم تنزانيا برحلة طيران مباشرة من اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل التونسى علي معلول الظهير الايسر للنادى الاهلى إلى تنزانيا اليوم الأربعاء استعدادا لخوض مباراة سيمبا التنزاني في افتتاح بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، في رحلة طيران مباشر من اليابان إلى تنزانيا، حيث يصل معلول إلى العاصمة دار السلام، قبل ثلاث ساعات من وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا.

وفضل مسئولو النادي الأهلي سفر علي معلول من اليابان إلى تنزانيا مباشرة، من خلال التنسيق الكامل مع الشركة الإيطالية الراعية للدوري الإفريقي، والمسئولة عن نقل الفرق المشاركة في البطولة القارية حديثة العهد، خشية من تعرض اللاعب للإجهاد لاسيما وأنه تواجد مع منتخب تونس الذي خاض مباراة قوية مع تونس أمس الثلاثاء ضد اليابان بالعاصمة طوكيو.

ورفض مسئولو الأهلي فكرة حضور اللاعب إلى القاهرة ثم السفر مع الأهلي إلى تنزانيا توفيراً للوقت والجهد وينوي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تجهيز اللاعب الشاب كريم الدبيس لقيادة الجبهة اليسرى للفريق في مباراة سيمبا تحسباً لعدم مشاركة الدولي التونسي على معلول في المباراة نتيجة الإجهاد.

ويخشى كولر من إرهاق علي معلول نتيجة الرحلة الطويلة من اليابان إلى تنزانيا والتي سوف تستغرق عدة ساعات ترانزيت لذا يُجهّز اللاعب الشاب كريم الدبيس ليكون جاهزاً لقيادة الجبهة اليسرى في مباراة سيمبا حال عدة قدرة معلول على المشاركة فيها ويرغب الأهلي في تحقيق نتيجة جيدة في هذا اللقاء لتسهيل مهمة المارد الأحمر في مباراة العودة بالقاهرة بعدها بأربعة أيام.