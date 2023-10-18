نجم فرنسا يعيد سيناريو زيدان الشهير أمام البرازيل في مواجهة اسكتلندا

كرر بنجامين بافارد، مدافع منتخب فرنسا، سيناريو زين الدين زيدان الشهير أمام البرازيل في مواجهة اسكتلندا الودية.

وسحق منتخب فرنسا، اسكتلندا، (4-1) على ملعب نادي ليل “بيير موروي”، وسجل بافارد هدفين من ضربتين رأسيتين.

وذكرت شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات أن بافارد هو أول لاعب يسجل هدفين من ضربتين رأسيتين في مباراة لـ منتخب فرنسا منذ زيدان في نهائي كأس العالم 1998 أمام البرازيل.

وقاد زيدان آنذاك منتخب فرنسا للفوز على البرازيل والتتويج بلقب كأس العالم الأول للديوك.

ووصل بافارد، بعد الثنائية أمام اسكتلندا، لهدفه الدولي الخامس مع منتخب فرنسا، وذلك في مباراته الـ52 بقميص الديوك.

وسجل الهدفين الآخرين لـ منتخب فرنسا أمام اسكتلندا، كيليان مبابي وكينجسلي كومان.

وانفرد مبابي بدوره، بعد هز شباك اسكتلندا، بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين لـ منتخب فرنسا برصيد 43 هدفًا، متجاوزًا ميشيل بلاتيني.