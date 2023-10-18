وسط دموع نيمار.. البرازيل تسقط بثنائية أمام أوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026

تلقى منتخب البرازيل هزيمة أمام نظيره منتخب أوروجواي، بنتيجة هدفين دون مقابل، وسط دموع نيمار، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وقاد نيمار، التشكيل الأساسي لـ منتخب البرازيل في مواجهة نظيره أوروجواي، في لقاء خلال فترة التوقف الدولي الحالية، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وحل منتخب البرازيل ضيفًا ثقيلًا على حساب نظيره أوروجواي، فجر اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ملعب سنتيناريو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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وسجل داروين نونيز لاعب ليفربول، الهدف الأول لصالح منتخب أوروجواي في الدقيقة 42، قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول، آثار نيمار قلق الجماهير، بعدما سقط مصابًا، وغادر الملعب باكيًا.

وفي الشوط الثاني، لم ينجح المنتخب البرازيلي في معادلة نتيجة المباراة، ليتمكن نيكولاس دي لا كروز، من تسجيل الثاني لـ أوروجواي في الدقيقة 77.

وبتلك النتيجة يتوقف رصيد منتخب البرازيل عند 7 نقاط في المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما يرتفع رصيد أوروجواي إلى 7 نقاط في الوصافة.