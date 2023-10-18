اصابة نيمار في مباراة البرازيل ضد أوروجواي واشتباه في صليبي

تعرض نيمار، نجم فريق الكرة بنادي الهلال السعودي، لاصابة خطيرة خلال مباراة البرازيل ضد أوروجواي بتصفيات كأس العالم 2026.

وأفادت أنباء قوية إلى أن اصابة نيمار عبارة عن التواء شديد في الركبة اليسرى واشتباه في قطع بالرباط الصليبي، وسط ترقب بين جماهير الهلال السعودي.

وغادر نيمار ملعب مباراة البرازيل وأوروغواي بالدموع متألمًا من الاصابة القوية، حيث تم نقله إلى المستشفى لإجراء فحص طبي عاجل.

ويمتلك نيمار صاحب الـ 31 عامًا تاريخًا أسود من الاصابات عبر مسيرته الكروية مع جميع الأندية التي لعب بقميصها.

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وانضم نيمار لصفوف الهلال قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في سبتمبر الماضي قبل أيام من غلق باب الانتقالات الصيفية.

وسيحدد الكشف الطبي خلال الساعات المقبلة مصير اصابة نيمار، بقطع في الرباط الصليبي من عدمه.